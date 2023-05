Award Software, Inc.

System Configurations

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║ CPU Type : PENTIUM PRO-S Base Memory : 640K ║

║ Co-Processor : Installed Extended Memory : 15368K ║

║ CPU Clock : 200Mhz Cache Memory : 1024K ║

║──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────║

║ Diskette Drive A : 1.44M, 3.5in Display Type : EGA/VGA ║

║ Diskette Drive B : 1.2M, 5.25in Serial Port(s) : 3F8 ║

║ Pri. Master Disk : LBA ,Mode 4, 2112MB Parallel Port(s) : 378 ║

║ Pri. Slave Disk : CDROM, Mode 4 SDRAM at Row(s) : 2 3 ║

║ Sec. Master Disk : None ║

║ Sec. Slave Disk : None ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝





PCI device listing ...

Bus No. Device No. Func No. Vendor ID Device ID Device Class IRQ

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

0 0 5 1106 5327 I/O(X) APIC Cntrlr NA

0 15 0 1106 5337 IDE Cntrlr 11

0 15 1 1106 0571 IDE Cntrlr 14

0 16 0 1106 303B USB 1.0/1.1 UHCI Cntrlr 10

0 16 1 1106 303B USB 1.0/1.1 UHCI Cntrlr 11

0 16 2 1106 303B USB 1.0/1.1 UHCI Cntrlr 10

0 16 3 1106 303B USB 1.0/1.1 UHCI Cntrlr 11

0 16 4 1106 3104 USB 2.0 EHCI Cntrlr 10

0 18 0 1106 3065 Network Cntrlr 10

2 0 0 10DE 0A65 Display Cntrlr 5

2 0 1 10DE 0BE3 Multimedia Device 5

4 1 0 1106 3288 Multimedia Device 11

5 6 0 1106 3044 Serial Bus Cntrlr 11

ACPI Controller 9



Verifying DMI Pool Data ............

Boot from CD :

DISK BOOT FAILURE, YOUR BROWSER IS TOO OLD OR IT DOES NOT SUPPORT JAVASCRIPT